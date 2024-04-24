محمد الشناوى يدخل قائمة الأهلى لمواجهة مازيمبى الكونغولى

يتواجد حارس مرمى النادى الأهلى محمد الشناوى، ضمن قائمة الفريق لمواجهة مازيمبى الكونغولى، الجمعة المقبل ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي، بعد تعافيه من الإصابة بخلع في الكتف.

وبحسب ما ذكرته المصادر الإعلامية، فإن محمد الشناوي قد يتواجد ضمن قائمة النادى الأهلى، لخوض مواجهة مازيمبى، بعد جاهزيته البدنية، عقب شفائه من الإصابة بخلع فى الكتف، بجانب معاناة حمزة علاء من إصابة في العضلة الضامة.

وأشارت المصادر الإعلامية، أن هناك صعوبة من مشاركة محمد الشناوى فى لقاء مازيمبى، بسبب ابتعاده عن المشاركة خلال المباريات منذ فترة طويلة.

وفى وقت سابق، كان النادى الأهلى، قد أعلن أمس جاهزية الرباعي محمد الشناوي وأليو ديانج وحسين الشحات وإمام عاشور لمواجهة مازيمبي الكونغولى، عقب تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم طيلة الفترة الماضية.

واعتمد مدرب النادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر، على مصطفى شوبير، فى حماية عرين الفريق خلال فترة غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة، وكان النادي الأهلى، تعادل سلبيا مع مازيمبي الكونغولي، السبت الماضى فى مباراة الذهاب.