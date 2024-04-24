الـ«كاف» يدرس تأجيل كأس أمم إفريقيا 2025 فى المغرب

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إلى تأجيل نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 لموعد لاحق، وفقا لما كشفت عنه مصادر إعلامية في الساعات القليلة الماضية.

وكان من المنتظر أن تقام نهائيات النسخة الـ35 من مسابقة كأس أمم إفريقيا صيف عام 2025، ولكن يبدو أن هناك عدة عوامل دفعت الـ«كاف» لدراسة فكرة تأجيلها.

وستمثل البطولة القارية بروفة قوية للمغرب البلد الواقع في شمال إفريقيا قبل استضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2030، التي ستقام بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.

وكشف موقع «البطولة» المغربى نقلا عن مصادر إعلامية، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي سيعقد جلسة عمل خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تحديد الموعد النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025.

ويُذكر أن كل المؤشرات تتجه، بل وتؤكد على أن البطولة سيتم ترحيلها لبداية العام 2026 لتقام فى فصل الشتاء، كما كان عليه الحال فى النسختين الأخيرتين، فى «الكاميرون وكوت ديفوار» على الترتيب.

وبالتأكيد، فإن تحديد هذا الموعد الجديد سيثير غضب الفرق الأوروبية، التى تدفع منذ فترة طويلة باتجاه تنظيم البطولة في الصيف، حتى لا تحرم من نجومها الأفارقة فى فترة مهمة من الموسم الكروى.

وشهدت النسخ الأخيرة من كأس أمم إفريقيا تأجيلات لأسباب عدة، من بينها عدم جاهزية الملاعب بجانب الظروف المناخية الصعبة فى بعض البلدان، كما أن هذا التأجيل الجديد يأتى بسبب إجراء منافسات النسخة الأولى، من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في صيف العام المقبل.

ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا» لتوفير أفضل الظروف لإنجاح البطولة، بحكم صعوبة إجبار اللاعبين على خوض مسابقتين قويتين خلال فترة الراحة بين الموسمين.

وستكون إفريقيا ممثلة بـ4 أندية من بينها الأهلى المصرى والوداد المغربى خلال مونديال الأندية، كما تضم معظم الفرق الأوروبية بشكل خاص في صفوفها نجوما من القارة السمراء.