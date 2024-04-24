عضو بالشيوخ: الرئيس السيسي حقق نهضة وتعمير بسيناء والقضاء على الإرهاب معًا

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ؛ إن القيادة السياسية أستطاعت في فترة وجيزة محاربة الإرهاب واستئصاله من جذوره الكامن في سيناء، ولم تنتهي عند هذا الحد بل قامت بعمل تعمير وتنمية ونهضة حقيقية في سيناء، كلفت الدولة المليارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وـوضحت النائبة؛ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق تنمية حقيقية في سيناء، والتي من خلالها أرسل رسائله للداخل والخارج، حيث كانت بمثابة طمأنة للشعب المصري، وتحذير لأي جهة خارجية تتصور أن أطماعها في مصر قد تجد طريقا للتنفيذ، وقدمت التهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و للفريق أول محمـد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، و للقادة والضباط وضباط الصف و العسكريين والجنود بمناسبة الذكري ال42 لتحرير سيناء.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ أن الدولة أنفقت ميزانية ضخمة على تنمية وتعمير سيناء بالرغم من الظروف العالمية بل رفعت شعار يد تبنى ويد تحارب الإرهاب، حيث أن عملية التعمير في سيناء لن تتوقف تحت دعوى أن مصر تحارب الإرهاب، قائلة: تحية وتقدير لصقور وأبطال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لمصر للقضاء على الإرهاب.

وأشارت إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات فى سيناء والقناة بـ47 مليار جنيه خلال 10 سنوات، موضحة أنه حسب ما صرحت به وزارة الإسكان تم وجارٍ تنفيذ 150 مشروعاً للطرق، بإجمالى أطوال 1154 كم (منفذ 1012 كم – جارٍ 142 كم)، بتكلفة 9.427 مليار جنيه، إضافة إلى 32 مشروعا للتنمية المتكاملة لأهالى سيناء، بإجمالى استثمارات 900 مليون جنيه.