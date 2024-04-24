برلماني: الرئيس السيسي قدم إلى سيناء ما لم يقدمه أحد من تنمية حقيقية

تقدم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللفريق أول محمـد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، و للقادة والضباط وضباط الصف و العسكريين والجنود بمناسبة الذكري ال42 لتحرير سيناء مؤكداً بأن هذه الذكري نستلهم منها كل معاني الاصرار والتضحيه والتحدي من أجل تراب هذا الوطن الغالي.

وأضاف عبد العزيز: أن تلك الذكرى ستظل خالدة فى وجدان الشعب المصرى كملحمة بطولية عسكرية ودبلوماسية لاسترداد التراب الوطنى واعلاء الكرامة والسيادة الوطنية التي لا تقهر.

ولفت النائب إلى أن ذكري تحرير سيناء تأتي هذا العام في ظل تحديات كبيرة تواجة الوطن، وتحتم علينا الاصطفاف الوطنى، موضحا بأن تحرير سيناء زرعت بداخل المصريين عزيمة صلبه لمواجهه التحديات، تتجدد كل عام نؤمن من خلالها بأن ارض الفيروز والتى روت رمالها بدماء الشهداء ستظل تزهر بشجرة التنميه والاستقرار والأمل، لتظلل سماء الوطن بالعزيمة والإصرار والتحدي.

وتابع طارق عبدالعزيز: بأن الرئيس السيسي قدم إلى سيناء ما لم يقدمه أحد من تنمية حقيقية، باتت من خلالها أرض الفيروز عصية علة كل معتدي، وجيش قوى جسور يحمي الأرض والعرض، وإرادة حقيقية غيرت الواقع إلى مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.