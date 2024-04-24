طلائع الجيش يفوز على إنبى بهدف نظيف ويصعد للمركز السادس فى “دورى Nile”

حسم فريق طلائع الجيش نتيجة لقاءه أمام نظيره فريق إنبى، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم “الأربعاء”، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق إسلام محارب، فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تم اعتماده رسميا بعد العودة لتقنية الفيديو عقب اعتراضات لاعبي إنبى بدعوى وجود حالة تسلل قبل الهدف.

وبهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 وسجل لاعبوه 21 هدفاً واستقبلت شباك الفريق البترولى 17 هدفا.

فيما جاء فريق طلائع الجيش فى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما لعب 17 مباراة جمع خلالها 27 نقطة، فاز في 7 مواجهات وتعادل في 6 بينما تكبد الخسارة في 4 مباريات فقط، وسجل لاعبوه 16 هدفا في حين استقبت شباكهم 12 هدفًا.