بـ10 لاعبين.. بيراميدز يفوز على البنك الأهلى في “دورىNile”

تمكن فريق بيراميدز من تحويل تأخره أمام البنك الأهلى، إلى فوز بثلاثية رغم النقص العددى، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء اليوم “الأربعاء”، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الممتاز.

بدأ إبراهيم عادل التسجيل لبيراميدز في الدقيقة الرابعة، من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في شوط المباراة الأول، لكن البنك الأهلى تماسك سريعا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 50 من زمن الشوط الثانى، عن طريق سعيدو سيمبوري.

وضاعف البنك الأهلى تقدمه مسجلا الهدف الثانى عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 52، لكن مصطفى فتحى أدرك التعادل سريعا لبيراميدز في الدقيقة 55.

وتعرض رمضان صبحي للطرد في الدقيقة 59، بعد تدخل عنيف على أيمن أشرف في لعبة يراجعها تقنية الفار، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة فى وجه رمضان صبحي.

ونجح مصطفى فتحى فى تسجيل هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، لتنتهى المباراة بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين.

وبهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده للنقطة 35 في صدارة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الـ15.