مايا مرسي تقوم بجولة تفقدية في مكتبة الاسكندرية وتشيد بثرائها وتنوعها وأصالتها 

اشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بثراء مكتبة الإسكندرية وتنوعها وأصالتها، موجهة التحية للقائمين على هذا الصرح الفكري العالمي الذي يجذب اهتمام الجمهور من مصر ومن مختلف دول العالم.. جاء ذلك عقب قيامها بجولة تفقدية في المكتبة على هامش مشاركتها في مؤتمر “الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة

و استمعت الدكتورة مايا مرسي خلال الجولة إلى شرح عن المكتبة ، وأهم مقتنياتها من كتب ، ودوريات ، وخرائط ، ومخطوطات ، ووسائط متعددة ، ومصادر الكترونية ، إلى جانب الخدمات التي تقدمها المكتبة لروادها ، بما فيهم الطلاب، والباحثين، والجمهور العام ، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما قامت الدكتورة مايا مرسي بزيارة إلى متاحف المكتبة و اللتى تضم أهم مقتنيات المكتبة من تحف وآثار ومخطوطات وتماثيل تعكس قصصًا من عصور وحضارات مختلفة مرت على مصر.