برلماني: الرئيس السيسي حافظ على سيناء بالنهضة والتعمير ومحاربة الإرهاب

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن سيناء أرض مصر الغالية التي ارتوت بدماء رجالها الأبطال البواسل، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يحافظ علة أرض سيناء بالنهضة الاقتصادية والتعمير ومحاربة الإرهاب، محذرًا من أية محاولات أو تلميحات لتهجير الفلسطينين إلى سيناء، قائلا: سيناء أرض مصرية وستظل مصرية للمصريين.

واضاف الجبلاوي: أن الدولة كانت حريصة لتعمير سيناء والقضاء علي الإرهاب في آن واحدًا، مشيرًا إلى أن التعمير والبناء كلف الدولة المليارات في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، والرئيس السيسي كان لديه حكمة من هذا التعمير.

وأفاد عضو لجنة الطاقة والبيئة: أن تعمير سيناء لم ينتهي بل هناك مرحلة أخرى ثانية يتم العمل بها على قدم وساق، مقدمًا التهنئة للرئيس السيسي للفريق أول محمـد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، و للقادة والضباط وضباط الصف والعسكريين والجنود بمناسبة الذكري ال42 لتحرير سيناء .

وأشاد الجبلاوي بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، صباح الخميس: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء ونهج وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه».