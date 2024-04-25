برلماني: الدولة وضعت خطة محكمة لتنمية سيناء وحققت طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب: إن ذكرى تحرير سيناء سيظل يوما محفورًا في أذهان وقلوب الشعب المصري، لاسمبا أنه تجسدت فيه الروح الوطنية والإرادة الشعبية في وجه المعتدي والمحتل، حتى عادت الأراضي المصرية كاملة إلى أحضان أبنائها، بفخر وعزة وكرامة.

وقال البرعي: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى اهتمامًا متزايدًا بسيناء لتنمية ومكافحة الإرهاب في فترة صعبة، وفي الوقت الذى واجهت فيه الدولة المصرية العديد من التحديات، فتم وضع خطة محكمة ومنطقية للتنمية بدأت بمحاربة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار قبل البدء في عملية التنمية الحقيقية، وتشهد سيناء في الوقت الحالي طفرة في العمران والزراعة والصناعة والسياحة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وتابع: هذا اليوم عيداً وطنياً مصرياً، تم استرداد فيه مصر أرضها الغالية من براثن الاحتلال الإسرائيلي، بعد صراع مرير وتضحيات ثمينة بُذلت من قبل أبطال جيشنا الباسل وشعبنا العظيم.

وتقدم البرعي بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع ضباط وجنود القوات المسلحة، وجميع المصريين بحلول الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء