حزب المؤتمر: ذكرى تحرير سيناء تجسد رمزًا للعزم والإرادة الوطنية

قال النائب القبطان وليد جودة، مساعد امين حزب المؤتمر بالقاهرة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى ال 42 لتحرير سيناء تأكيد على تحقيق الشعب المصري إنجاز تاريخي يبرز صمود مصر وقوتها الوطنية.

وأوضح القبطان وليد جودة: أن تحرير سيناء بالحرب والدبلوماسية سيظل شاهدًا على عزم وإرادة الشعب المصري في الدفاع عن حقوقه واستعادة أراضيه المغتصبة، وهو إنجاز تاريخي يبرز صمود مصر وقوتها الوطنية.

وأكد أن الذكرى الـ42 لتحرير سيناء تجسد رمزًا للعزم والإرادة الوطنية، وتدعونا للاستمرار في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على تراب مصر وعدم التفريط في أي جزء من أراضيها، ويجدد الالتزام بدعم جهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء وجميع أنحاء البلاد.

وتابع: أن كلمة الرئيس السيسي تجسد قصة الكفاح والبطولة التي خاضها الشعب المصري من أجل تحرير سيناء، وتعكس قوة وصلابة مصر وشعبها وقواتها المسلحة في مواجهة التحديات وصد الغزاة.

وأضاف: أن الدولة المصرية تحرص على تنمية وتطوير محافظة سيناء، وعلى رأسها مشروعات التنمية الشاملة والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الحياة الكريمة لأهالي المنطقة، وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي في الوطن.

وتوجه القبطان وليد جودة بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى ال 42 لتحرير سيناء.