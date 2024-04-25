برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تجسد قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب: إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى ال 42 لتحرير سيناء تجسد قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة، وتبرز صمود الشعب المصري في مواجهة المعتدين والغزاة عبر التاريخ.

موضحًا: أن ذكرى تحرير سيناء تمثل قصة كفاح المصريين من أجل سيناء، مصفوفًا إياها بملحمة وبطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين.

وأكد النائب أن كفاح الشعب المصري لتحرير سيناء يمثل منهجًا راسخًا للوطنية المصرية، ويحدد الأسس الرئيسية للأمن القومي، وهو شعار يتحلى به الشعب المصري عبر العصور.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل قصارى جهدها من أجل حفظ حقوق الوطن العظيم وضمان استقراره وأمنه، ودعمه لكل مبادرة تهدف إلى تعزيز دور مصر الريادي على الساحة الإقليمية والدولية.

وتابع النائب: أن القيادة السياسية تدرك جيدا أهمية أرض سيناء، لذلك أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الأرض الغالية أولوية، لتكون أرض سيناء قاطرة التنمية فى جميع القطاعات.

وتوجه النائب زكي عباس، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى ال 42 لتحرير سيناء.