بالفيديو| النائب أحمد البرلسي من أمام معبر رفح: «كل شعارات الأمم المتحدة سقطت وراء هذه البوابة»

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع من أمام معبر رفح بوصول القافلة السادسة على التوالي للحملة الشعبية المصرية، للدفاع عن الشعب الفلسطيني، والتي تأسست في أعقاب العدوان الصهيوني، على قطاع غزة في شهر أكتوبر الماضي.

وأكد عضو مجلس الشعب، على الاستمرار في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، ضد الاحتلال الإسرائيلي موضحًا أن العدوان الصهيوني لم يترك في المكان بشرًا.

وأوضح النائب أحمد بلال البرلسي، أن القافلة تحتوي على ملتزمات طبية، وبها خيام ومواد تموينية، وسلع غذائية وأدوية، وكانت بعض القوافل السابقة بها مستشفى ميداني وسلع غذائية، قائلًا: “لن نكف عن دعم الشعب الفلسطيني”.

واستطرد: “يوجد مايقرب من 2 مليون إنسان معرضين للإبادة من الاحتلال الإسرائيلي وحياتهم معرضة للخطر خلف بوابة رفح”.

واختتم حديثه خلال البث المباشر بأن شعارات الأمم المتحدة سقطت وراء هذه البوابة.