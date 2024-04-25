شباب المصريين بالخارج: ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على قوة الجيش المصري وعبقرية الدبلوماسية المصرية

تقدم اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة النائب محمود حسين، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج أن جهود الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية، كانت نقطة تحول جذري فى مسار تعمير سيناء ووضعها على خريطة التنمية الشاملة خلال عقد من الزمن، وأن مصر نجحت في إفشال مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية بدعوى التهجير القسرى.

من جانبه قال الإعلامي علاء خليل أمين صندوق الاتحاد:إن هذا اليوم العظيم سيظل محفورًا في أذهان وقلوب الشعب المصري، يوم تجسدت فيه الروح الوطنية والإرادة الشعبية في وجه المعتدي والمحتل، حتى عادت الأراضي المصرية كاملة إلى أحضان أبنائها، بفخر وعزة وكرامة.

وأشاد خليل ببسالة وعزيمة أبنائها الرجال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن، وأصروا أن يعيدوا سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن العظيم في رسالة للعالم أجمع أن لمصر أبناء مخلصين وشعب حُر لا يقبل الهزيمة أو التفريط في حبة واحدة من أرضه.

من جانبه قال شريف النسيرى عضو الاتحاد إن تلك الذكرى ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري، كونها شاهدة على إرادة وصمود وقوة الجيش وعبقرية الدبلوماسية المصرية، مؤكدًا أن تحرير سيناء أعادت رسم خريطة المنطقة من جديد.