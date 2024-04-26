” مترو الأنفاق “: بدء تطبيق التوقيت الصيفى بجدول التشغيل بالخطوط الثلاثة..اليوم

يستعد مترو الأنفاق، لتطبيق التوقيت الصيفي ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار تعديل الساعة صباح اليوم الجمعة الموافق 26 إبريل 2023، على أن يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا (00:01) من منتصف الليل مساء الخميس، لتصبح الساعة حينها 01:01 صباحًا.

وتم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ( 1375 ) رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان – المرج الجديدة إلى ( 510 رحلات )، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة – المنيب إلى ( 602 رحلة ) ، وعدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات ( 263 رحلة ) .

وتستعد مصر لبدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024 ، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي والذي ينص على أنه “اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة”.