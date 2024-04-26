تحرك برلماني عاجل بسبب ارتفاع أسعار البنج وشكاوي أطباء الأسنان

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والسكان بالبرلمان بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في شأن شكاوي أطباء الأسنان في زيادة أسعار البنج وهو ما تحدث بلبلة في الشارع المصري وعلي شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت عضو لجنة الصحة: أننا تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية ما تم تداوله بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي وشكاوى أطباء الأسنان من الأنباء التي تُشير بل وتؤكد زيادة سعر البنج المصري بصورة مبالغ فيها من جانب هيئة الدواء المصرية، واستيائهم من نسبة الزيادة والتي تقدر بأكثر من 60% في حين أن الزيادة في سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة السعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة بأي شكل من الأشكال.

واوضحت عضو مجلس النواب؛ أنه كان من المتوقع أن يتم تراجع أسعار مختلف المستلزمات الطبية والدوائية بعدما تم الإفراج الجمركي عن غالبية المستلزمات الطبية ومستلزمات الإنتاج الدوائي المحتجزة بالموانيء، فهذه الزيادة غير المبررة في ظل استقرار سعر الصرف الحالي وتوطين صناعة البنج في الدولة المصرية مؤخرًا بشكل خاص، ومختلف المستلزمات والأصناف الدوائية والعلاجية خلال السنوات القليلة الماضية تثير الكثير من التساؤلات .

وطالبت عضو صحة النواب من الحكومة مراجعة تلك الزيادات المبالغ فيها، والتي ستنعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط، الذي سيتحمل هو وحده كافة النتائج المترتبة على تلك الارتفاعات وذلك نتيجة أن ذلك الأمر سينعكس بشكل سلبي على ارتفاع أسعار الكشف والخدمات المقدمة له بمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخارجية والخاصة، وهو ما يزيد من الأعباء المادية على المواطن البسيط الذي فاض به الكيل من تلك الارتفاعات.