النائب عمرو عكاشة: الحوار الوطني ساهم في تعزيز التفاهم بين جميع شرائح المجتمع

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني مبادرة قيمة ساعدت على تعزيز الوحدة والتعاون والرؤية المشتركة بين مختلف جميع القوى السياسية و أرسى الأساس للتنمية والتقدم في المستقبل، ووفر منصة لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه بلدنا وللمضي قدمًا، من المهم البناء على هذه الإنجازات ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولاً وازدهارًا.

وأوضح عكاشة: أن الحوار الوطني حقق الكثير من الإنجازات المهمة منها تطوير رؤية مشتركة لمستقبل الوطن حيث تمكن المشاركون من تحديد الأولويات والتحديات الرئيسية التي تواجه الدولة المصرية وعملوا معًا لوضع استراتيجيات وخطط عمل لمعالجة هذه القضايا وقد ساعد ذلك في خلق شعور بالقضايا التي تواجه الوطن ووضع الأساس للتنمية والتقدم في المستقبل .

وأكد على أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يمثل رد حاسم على كل المشككين فى أهمية الحوار الوطنى واهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس لسيسي بهذا الحوار ومخرجاته، خاصة أن الحوار الوطنى يعمل على وضع آليات للخروج من الأزمة الراهنة، من خلال الاستماع لكافة الرؤى والمقترحات وذلك بحضور الوزراء والسلطة التنفيذية.

وأشار النائب إلى أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع شرائح المجتمع، وتعزيز قيم الديمقراطية والتسامح.