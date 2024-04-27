مدرب مازيمبي: أنا محبط.. والأهلى لا يحتاج لمجاملة الحكام

هاجم مدرب مازيمبى الكونغولى لامين ندياى، الحكم الذى أدار مباراة الأهلى فى إياب قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بخسارة فريقه بثلاثية دون رد، مساء أمس “الجمعة”، على استادالقاهرةالدولى.

وقال ندياى فى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء: “أنا محبط، إذا أرادت قارة أفريقيا أن تتقدم، يجب أن يكون مستوى الحكام أفضل”.

وأضاف مدرب مازيمبى الكونغولى: “نحن بشر والخطأ وارد، ولكن إلغاء هدفنا فيى مرمى الأهلى أثر علينا وعلى تركيزنا”.

وأختتم ندياى تصريحاته، قائلًا: “الحكم لعب دورا سلبيا في هذه المباراة، والأهلى ليس بحاجة لذلك”.

وتأهل الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالى بالفوز على مازيمبى الكونغولى 0/3، بعد التعادل السلبي ذهابا في لوبومباشى.

وصعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى، الذى فاز ذهابا وإيابا على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة واحدة 0/1.