فى يومه العالمى… ٩ مهام للطبيب البيطرى تعرف عليهم

في اليوم العالمي للطبيب البيطري؛ نشرت الصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء البيطريين؛ منشورا يوضح أبرز مهام ومسئوليات الطبيب البيطري والتى من بينها المساعدة فى الحد من إنتقال الأمراض بين الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة وسلامة الأغذية الحيوانية من البان ولحوم وغيرها وكذلك مراقبة المنشأت الغذائية من مصدر حيوانى والإشراف عليها صحيا.

وأضاف المنشور أنه من مهام الطبيب البيطري أيضا الإشراف على المجازر البيطرية فى منافذ البلاد الجوية والبحرية والبرية، علاوة على متابعة الحالة الوبائية عالميا من خلال متابعة الأمراض واتخاذ الإجراءات الصحية، كما أنه مسؤول عن صحة وسلامة اللحوم والذبائح فى المسالخ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد مختلف الأمراض قبل وقوعها، تطوير إنتاج سلالات حيوانية جيدة لإنتاج كميات وفيرة من اللحوم أو الالبان، والعمل على تثقيف الناس وتوعيتهم بالامراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.