الجونة يفوز على زعيم الثغر بثنائية مقابل هدف فى الدورى الممتاز

حقق فريق الجونة فوزًا ثمينًا على نظيره زعيم الثغر بهدفين لهدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب خالد بشارة مساء اليوم “السبت”، في الجولة الـ 20 من الدورى المصرى الممتاز.

افتتح فريق الاتحاد السكندرى التسجيل عن طريق لاعبه أحمد عادل «ميسي» في الدقيقة 61 من عمراللقاء، قبل أن يدرك اللاعب أيمن موكا هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

فيما أضاف أحمد حسام الهدف الثاني لفريق الجونة في الدقيقة 90، ليقود أصحاب الأرض إلى فوزًا ثمينًا على زعيم الثغر بثنائية.

وهذه النتيجة، يرفع فريق الجونة رصيده إلى النقطة 28 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس.