” النقل” تواصل حملة “سلامتك تهمنا” للتوعية بمخاطر اقتحام المزلقانات

تواصل وزارة النقل، حملتها التى انطلقت تحت اسم ” سلامتك تهمنا”، وذلك إطار اهتمام الهيئة القومية للسكك حديد مصر، بتوعية جمهور الركاب من قائدى المركبات وسائقى التكاتك وقائدى الدراجات البخارية والمشاة، الالتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة للعبور وهى ” الكبارى – المزلقانات القانونية – الأنفاق “وعدم استخدام أو إنشاء أو فتح معابر غير قانونية على خطوط السكك الحديدية وضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه.

وأكدت الهيئة فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية، أن التوعة تأتى حفاظاً على سلامة المواطنين وحتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية بناء على قانون 94 لسنة 2018 بحظر المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها الهيئة، وكذلك حظر وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية، كما يحظر استخدام قضبان السكة الحديد أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قطارات تكون ملك للغير إلا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها والعقوبة هى الحبس بمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.