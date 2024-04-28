المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يستقبل رئيس مجلس النواب البحريني

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني و الوفد المرافق له.

ورحب عبدالرازق بالوفد الشقيق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية دور البرلمان فى كل منهما فى دعم و تطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات للوصول بها إلى آفاق أرحب، وهو ما يحقق مصلحة الشعبين فى ظل حرص القيادتين السياسيتين فى كل من مصر و البحرين على ذلك.

مشددًا على أهمية تبادل الرؤى باستمرار بين الأشقاء خاصة فى تلك الظروف الدقيقة التى تمر بها أمتنا العربية والإسلامية.

من جانبه اشاد رئيس مجلس النواب البحرينى بحسن الاستقبال الذى لمسه منذ وصوله للقاهرة، مؤكدًا على أن ذلك ليس بغريب عن مصر والمصريين، مشيرًا إلى دور مصر التاريخي فى دعم قضايا أشقاءها وامتها العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ووجه المسلم الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة البحرين لتحقيق مزيد من التعاون و تبادل الخبرات بين البرلمانين المصرى – البحريني، ورحب المستشار عبدالرازق بالدعوة متمنيًا أن تتم فى أقرب وقت.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة، النائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس.