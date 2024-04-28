برلماني: الحوار الوطني يمثل حالة مصرية خالصة تحقق طموحات الجمهورية الجديدة

قال النائب أحمد نويصر عضو مجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني منذ عامين كانت بمثابة إعلان واضح لفتح باب التشابك الفكري وتدفق الحلول حسب وجهات نظر علمية وعملية مختلفة و الوقوف على ارضية وطنية مشتركة بين مختلف الاتجاهات السياسية.

وأوضح: أن الحوار الوطنى يمثل حالة مصرية خالصة تحقق طموحات الجمهورية الجديدة و يحظي بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الوطن من خلال اشتراك كافة القوى الوطنية ومكونات المجتمع لوضع خريطة الأولويات الوطنية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني حدد أهدافه منذ بداية انطلاقه وهي تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، والوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التي تهم المواطن المصري، والكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بجانب ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها، وضمان حق الجميع في المشاركة والتنمية.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر إلى أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية، وذلك من خلال التواصل المفتوح والبناء لتحقيق تقدم حقيقي وازدهار دائم.