المصرى يخطف فوزا قاتلا أمام الداخلية بالدوري الممتاز

حقق فريق النادى المصرى البورسعيدى فوزا مثيرا على نظيره فريق الداخلية بهدف نظيف، سجله معتز زدام فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التى أقيمت عصر اليوم “الأحد”، على استاد برج العرب بالجولة العشرين من الدوري المصرى.

أحرز هدف المباراة الوحيد، لفريق المصرى البورسعيدى اللاعب التونسى معتز زدام، وذلك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثانى.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق المصرى رصيده للنقطة 32 في المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 11 في المركز الأخير.

وكان لاعب فريق المصرى البورسعيدى محمد الشامى، قد خرج مصابا خلال اللقاء، وبالتحديد فى الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، وبحسب طبيب الفريق الدكتور محمود الشحات، والذى قام بفحص مبدئى تبين منه إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وسيخضع مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى البورسعيدى محمد الشامى عصر غد “الاثنين” لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي، وذلك لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها بالركبة اليسرى خلال مباراة اليوم أمام الداخلية.