الهضيبي: التعليم قاطرة التنمية الحقيقية وركيزة التقدم والازدهار

طالب النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الوزراء ان يتخذوا من الرئيس السيسي قدوة في النشاط والاجتهاد والسعي حتي تعود مصر للريادة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

مضيفًا: أن التعليم قاطره التنميه الحقيقية وركيزه التقدم والازدهار، مؤكدًا بأن جودة التعليم تتطرق إلى جميع عناصر العملية التعليمه الطالب الجامعه الوزارة اعضاء هيئة التدريس.

وتابع: أن وزارة التعليم العالي قبل الوزير الحالي كانت في وادي وهيئة جودة التعليم والاعتماد في وادي لما لاحظناه من زيادة مطرده في عدد الجامعات الاهليه وزيادة عدد الخريجين تتناسب عكسيا مع ضمان جوده التعليم.

وتساءل الهضيبي حول سياسة الحكومه والوزارة في زيادة عدد الجامعات الاهليه مطالبا بتعديل مسار هذه الجامعات الأهلية.