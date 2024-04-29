طارق رسلان: العالم يمر بثورة علمية وتكنولوجية ولابد من السير في ركابها

أكد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب المؤتمر، على أن العالم يسوده ثورة تكنولوجية وتعليمية هائلة، ولابد من مسايرة هذه الثورة والسير في ركابها لتحقيق معدلات التطوير والتحديث المطلوبة لبناء دولة مصرية عصرية حديثة.

وطالب رسلان في كلمته في الجلسه العامة اليوم طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، الحكومة بمزيد من الدعم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم بهدف خلق أجيال قادرة علي قيادة المستقبل.

وتابع النائب: أن مصر هي قبلة العلم منذ آلاف السنين ومنارة الشرق وتستحق أن تكون في مكانة أكبر من ذلك، مشددًا على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه تفعيل دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ودعم رسالة التعليم والبحث العلمي.