رئيس مجلس الشيوخ: الجامعات تحتاج قوة بشرية من المراجعة لضمان جودة التعليم 

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ: إننا بصدد التوقف أمام موضوع جودة التعليم الذي يعد محل نظر الجميع، حتى تصل إلى ضمان وجودة أعلى.

وقال خلال كلمه له بالجلسة العامة أثناء مناقشة طلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد؛ يجب أن تناول السلبيات حتى نتمكن من المراجعات.

ولفت إلى أنه لضمان جودة التعليم توافر الرقابة التي تعد المعيار الحقيقي إلى أن تطبق ويخرج المنتج النهائى.

وقال عبدالرازق: إن دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، هى الرقابة على العملية التعليمية، وقد يتهم البعض جهاز الجودة بالتشديد لأنه يريد أن نصل إلى أعلى جودة، وبالتالي فإن الجامعات تحتاج قوة بشرية من المراجعة والجودة.