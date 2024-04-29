خلال جلسة الشيوخ.. عمرو عزت يطرح إشكاليات وتحديات التعليم العالي أمام الوزير

قال النائب عمرو عزت حجاج: إننا أمام أزمات وإشكاليات عديدة تواجه التعليم العالي وجودته، وطرح نائب التجمع بعض هذه الإشكاليات قائلًا: وجب على الحكومة أملًا في أخذها في الاعتبار ومعالجتها خصوصًا ونحن في خضم الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الإثنين، المخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

واستكمل “حجاج”: وجب على الحكومة أن تنتبه إلى عدم تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالشكل المناسب، بسبب نمط التعيين القائم على اختيار المعينين الأعلى تقديرًا وليس الأعلى كفاءة. ووجب على الحكومة أن تنتبه بأن الجامعات المصرية بها ثقافة بيروقراطية ترتكز على الاشتغال بالبحث العلمي لأغراض الترقي الوظيفي فحسب، لا لإضافة القيمة العلمية.

وتابع نائب التجمع كلمته: وجب على الحكومة الانتباه إلى أن التعليم العالي والدراسة بالجامعات أصبح يسوده الحفظ والتلقين وليس القدرة على المعرفة والإبداع، الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في إستراتيجية التعليم العالي.