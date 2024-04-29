النائب أحمد البرلسي ينجح في حل مشكلة الإنارة نهائيًا بمدينة المحلة الكبرى

إنجاز جديد تحقق على أرض الواقع تكليلاً لمجهودات النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب التجمع، وذلك بعد حل أزمة الإنارة وبشكل نهائي في مدينة المحلة الكبرى.

وقال أحمد البرلسي: إن مدينة المحلة الكبرى عانت على مدار سنوات طويلة مضت من مشكلة الإنارة بسبب عدم وجود الفرد الخامس الخاص بالإنارة العامة، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين خاصة كبار السن.

واستكمل: تحركنا على أرض الواقع بشكل عاجل بالتعاون مع الأحياء لتركيب كشافات إنارة في المناطق المظلمة والنائية لحين حل المشكلة جذريا، في نفس الوقت أضطر العاملين بشركة الكهرباء لتكسير مصابيح الإنارة التي كان يركبها المواطنين على الأعمدة لعدم وجود الفرد الخامس الذي من المفترض أن تحاسب الأحياء عليه.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية على أن تركيب الفرد الخامس يأتي تكليلا لمجهود مستمر لثلاث سنوات حيث بدأنا التحرك في هذا الملف من فبراير ٢٠٢١ من خلال مخاطبة السيد محافظ الغربية لتوفير الفرد الخامس، والتواصل مع كافة المسئولين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، انتهاء بعمل المقايسة وتوفير اعتمادات مالية بملايين الجنيهات.

وأشار البرلسي إلى أنه تم الانتهاء حاليا من مناطق السبع بنات والوزارية في نطاق حي ثان المحلة والكنيسي وطريق دمرو في نطاق حي أول المحلة، وجاري العمل في محلة أبو علي ومنشية البكري، وسيتم العمل في كافة مناطق مدينة المحلة الكبرى ومراكزها.