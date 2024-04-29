عمرو درويش يسأل الأحزاب: هل مستعدون لتقديم كوادر بانتخابات المحليات؟

استهل عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حديثه بتساؤل؛ “هل نحن مستعدون لإجراء انتخابات المحليات؟”، مشيرا إلى أن المجالس المحلية المنتخبة هي بمثابة استحقاق دستوري والذي ينظمه المادة ١٨١ من الدستور.

وأضاف: من المهم التعرف على شكل الانتخابات القادمة ومن ثم فهل استعدت الأحزاب بأماناتها في المحافظات، وتابع: “هل القوى السياسة مستعدة أم لا، بنسبها الذي نص عليها الدستور والذي مازال ٥٠٪؜ عمال وفلاحين وتمثيل مناسب لذوي الإعاقة والأقباط”.

وأضاف: “التجربة ستثبت من مستعد ومن لا”، مشيرا إلى أنه من المهم النظر والعمل على إعداد كوادر حيث يبلغ حاجة المجالس المحلية لقرابة ٦٥ ألف عضو، وهنا لدينا حاجة لوجود ١٥ ألف شاب دون سن ال٣٥ ممن تدربوا وتم إعدادهم وتأهيلهم، ليعيد التساؤل مجددا:” هل استعدت الأحزاب بهذه الكوادر المؤهلة”.

وشدد على ضرورة تأهيل الأحزاب لكوادرها سواء أحزاب الموالاة أو المعارضة أو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أو شباب حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، مؤكدًا على أن المحليات هي مدرسة السياسة، وفي الوقت ذاته مكمن الخطورة، متابعاً: وبالتالي نحن في حاجة لقانون محليات يليق بالجمهورية الجديدة.