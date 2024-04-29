التعادل الإيجابى يحسم لقاء سيراميكا كليوباترا وفاركو فى “دورىNile”

انهى التعادل الإيجابى مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو، بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، اليوم “الإثنين”، على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

افتتح أحمد قندوسي التسجيل لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 37 من الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة رائعة من محمد إبراهيم لينفرد بمرمى فاركو، ولم يجد صعوبة في إسكان الكرة الشباك.

فيما أدرك لاعب فاركو شكرى نجيب التعادل لصالح فريقه فى الدقيقة 67 من رأسية متقنة، لتعود نتيجة المباراة للتعادل ونقطة البداية مرة أخرى.

ونجح سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89 عن طريق رجب نبيل بعدما استغل كرة مرتدة من حارس مرمى فاركو أسكنها الشباك، لكن حكم المباراة ألغاه بدعوى التسلل.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، باحتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فاركو، تولى رامى صبرى تنفيذها وتصدى لها محمد بسام ببراعة، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 25 في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 13 في المركز الـ16.