الـ”فيفا” يصدم الزمالك بعد ساعات من تأهله إلى نهائى كأس الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ”فيفا”، إيقاف قيد نادى الزمالك للاعبين جدد في صفوفه لمدة ثلاث فترات، بداية من 24 أبريل الجارى وحتى سداد غرامة مهاجمه السابق المغربى خالد بوطيب.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم، قد أدرج اسم نادى الزمالك فى قائمة الأندية الموقع عليها عقوبات بإيقاف القيد، حيث يقوم “الفيفا” بتحديث البوابة الخاصة بقضايا الأندية، يوم الاثنين من كل أسبوع.

وجاء إعلان “الفيفا” عن هذا القرار بعد ساعات من فوز الزمالك على دريمز الغاني 3-0 وبلوغه نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك، قد أعلن فى وقت سابق، عن إيقاف قيده بسبب غرامة خالد بوطيب، الناتجة عن شكوى اللاعب الدولى المغربى السابق للنادى منذ عام 2020 بسبب عدم حصوله على مستحقاته المقدرة بنحو 2.5 مليون يورو.

ولعب بوطيب للزمالك بين يناير 2019 والشهر نفسه من 2020.

وصدم خبر إيقاف القيد إدارة الزمالك، بعد فترة من الاستقرار عاشها الفريق الأبيض الذى تحسنت نتائجه فى الدورى الممتاز، ووصل إلى نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك فى نهائى كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربى، علما بأن الزمالك، كان قد توج بلقب المسابقة في موسم 2018-2019 عقب فوزه فى النهائى على نهضة بركان بالذات.