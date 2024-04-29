“سأحصل على بطاقة حمراء”.. قارئ شفاه يكشف ما قاله صلاح لكلوب أثناء مشادتهما

كشف موقع “sportbible” ما قاله النجم محمد صلاح لمدربه فى نادى ليفربول يورجن كلوب خلال مشادتهما على خط التماس في لقاء وست هام يونايتد السبت الماضى.

ولم يدفع كلوب بصلاح أساسيا فى لقاء وست هام وقرر إشراكه في آخر 11 دقيقة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2، ودخل الثنائى فى مشادة كلامية على خط التماس قبل نزول محمد صلاح إلى أرضية الملعب.

وقام قارئ الشفاه المحترف جون كاسيدى بدراسة لقطات الخلاف بين كلوب وصلاح، واستنتج أن سبب مشادة الثنائى يعود لطريقة مصافحة النجم المصرى للمدرب الألمانى قبل دخوله إلى أرضية الملعب.

وأوضح كاسيدى فى تصريحات نقلها موقع “sportbible”: “عندما حاول كلوب مصافحة صلاح، صافحه الأخير بأطراف أصابعه”، فغضب المدرب الألمانى واعتبر الأمر نوعا من قلة الاحترام.

وأضاف: “قال صلاح: لا يوجد شىء يمكننى فعله حيال ذلك، لا شيء”.

وأوضح كاسيدى أن صلاح لم يكن جاهزا للمشاركة فى المباراة بالسرعة التى كان يريدها كلوب.

وتابع أن كلوب أثار غضب صلاح برد لم يتم تحديده.

وفى هذه المرحلة فقد صلاح أعصابه وقال لكلوب: “سأفعل.. سأحصل على بطاقة حمراء، بعد سبع سنوات، بعد سبع سنوات من الخدمة، بعد سبع سنوات”، وذلك فى إشارة إلى الأعوام السبعة التي قضاها النجم المصرى فى ملعب “آنفيلد”.

واضطر بعدها المهاجم الأوروجويانى داروين نونيز للتدخل وفض الاشتباك بين الثنائى.

وأظهرت لقطات بعد صافرة نهاية المباراة، صلاح وكأنه يتجاهل كلوب، قبل أن يلقي التحية على مشجعى ليفربول ويغادر الملعب.

وفى المؤتمر الصحفى الذى أعقب اللقاء، قال كلوب إن واقعة مشادته مع صلاح “انتهت” بعد أن تحدث إلى النجم محمد صلاح فى غرفة تبديل الملابس، ورفض تقديم تفاصيل عما حدث.

ومن جانبه، تحدث صلاح بنبرة مماثلة لمدربه كلوب، لكنه كان أكثر غموضا عندما قال للصحفيين في المنطقة المختلطة: “إذا تحدثت، ستكون هناك نار”.