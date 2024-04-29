ياسر والشناوى ومروان يشاركوا فى مران الأهلى.. واستمرار تصعيد الناشئين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلى، والمقرر لها يوم “الأربعاء”، المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدورى الممتاز.‏

بدأ المران بإجراء عمليات الإحماء ثم فقرة بدنية، أعقبها تنفيذ الجوانب ‏الخططية خلال تدريبات الكرة.‏

وعقد المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة ‏التحضير لمباراة الإسماعيلي.‏

كما شهد المران مشاركة كل من: ياسر ابراهيم، وأليو ديانج، ومحمد الشناوى، ومروان عطية، فى التدريبات، كما شهد المران تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين فى تدريبات الفريق الأول.

وحرص مارسيل كولر على الحديث مع مدافع الفريق ياسر إبراهيم، قبل مشاركته في ‏التدريبات الجماعية للاطمئنان على حالته، بعدما أكد رئيس الجهاز ‏الطبى فى الأهلى الدكتور أحمد جاب الله، جاهزية اللاعب طبيًّا للمشاركة مع الفريق في التدريبات عقب تعافيه من إصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية.‏

وخاض رباعى حراسة المرمى محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلى ومصطفى مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وكان النادى الأهلى، قد استأنف تدريباته اليوم “الإثنين”، بعد انتهاء الراحة التى منحها الجهاز الفنى للفريق أمس ‏للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالى المباريات.‏

وبدأ الأهلى استعداداته لمباراة الدراويش، بعدما حسم تأهله إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا ‏بالفوز على فريق مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبى في نصف نهائى البطولة.