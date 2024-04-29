اتحاد الكرة: الخميس المقبل سحب قرعة دور الـ32 بكأس مصر

أكد اتحاد كرة القدم المصرى سحب قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023 – 2024 يوم الخميس المقبل، فى الثانية ظهرا بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بنظامها المعتاد بين أندية القسم الثانى التى وصلت لهذا الدور وأندية الدورى الممتاز.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عامر حسين، إن هناك بنودا واضحة فى لائحة المسابقات بشأن تأجيل المباريات المحلية حال وصول الأهلى والزمالك إلى نهائى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الدورى الإنجليزى سوف ينتهى يوم 19 مايو، ولكن بعد ذلك سيمتد الموسم فى أوروبا لخوض المباريات الدولية.

وأضاف عامر حسين، فى تصريحات متلفزة: “لو قمنا بحساب مواعيد انتهاء الدورى الإنجليزى، مع امتداد الموسم هناك لخوض المباريات الدولية، فسنجد أنه سيمتد حتى بداية شهر يوليو، بالإضافة إلى أن تأجيل المباريات للنادي الأهلي كان بسبب ارتباطاته الكثيرة.

واختتم عامر حسين تصريحاته، قائلا: “سنجرى القرعة الخميس القادم لبطولة كأس مصر بنظامها المعتاد، وأى فريق سوف يقع أمام الأهلى والزمالك فلن تتم إقامة المباريات خلال شهر مايو، وسوف نحدد المواعيد لاحقا، لأننا لن نوقف الدورى من أجل إقامة مباريات الكأس”.