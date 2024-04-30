رئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية: زيارة أمير الكويت تجسيد للعلاقة التاريخية والإستراتيجية بين البلدين

أكد النائب حمدي سعد عضو مجلس النواب ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية، أن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى القاهرة اليوم، ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تجسيد للعلاقة التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتأكيد على وحدة الرؤى بين الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والعربية.

مضيفًا: أن العلاقات بين مصر والكويت متفردة ولها خصوصية عبرت عنها مواقف البلدين الشقيقين، وترجمت المحبة المترسخة بين القيادة علي مر التاريخ، وبين الشعبين الذين تربطهم أواصر المحبة والدم ووحدة المصير.

وأشاد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية بعمق العلاقات وتقدير القيادة المصرية والشعب المصري لضيف مصر الكريم الغالي، في أول زيارة رسمية له إلى مصر بعد توليه مسند الإمارة، مؤكداً بأن تطابق الرؤى بين الزعيمين يدفع عضو مجلس النواب عن تفاؤله من زيارة أمير الكويت التي ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتدعم الشراكة بين البلدين، مثمناً دور الكويت في الوقوف إلى جانب مصر والقرار المصري في العديد من المواقف التاريخية التي عبرت عنها شهامة حكام الكويت علي مر التاريخ.

وبينّ النائب أن العلاقة التي تجمع مجلس النواب المصري ومجلس الأمة الكويتي فريدة ومتميزة بفضل دعم قيادات البرلمان في البلدين ونواب البرلمان الحريصين علي تعزيز التعاون المشترك من خلال جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية وغيرها من أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.