الـ«كاف» يشيد بتألق مصطفى شوبير فى دورى أبطال إفريقيا

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي الـ«كاف»، بتألق مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا للموسم الحالى 2023-2024.

ونشر «كاف» عبر حسابة الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) صورة لمصطفى شوبير ومدرب الحراس ميشيل يانكون، معلقًا: «لحظة من الفخر».

وقدم مصطفى شوبير مستويات مميزة مع النادي الأهلي هذا الموسم ببطولة دوري أبطال إفريقيا، منذ مشاركته في المباريات عقب إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

ونجح حارس الأهلي البالغ من العمر 24 عامًا في المحافظة على نظافة شباكه نظيفة خلال الـ7 مباريات التي شارك بها في دوري أبطال إفريقيا، كان آخرهم أمام مازيمبي الكونغولي في إياب نصف النهائي.