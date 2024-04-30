الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة مستحقات باتشيكو

كشف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عمرو أدهم، عن تلقى النادى لإخطار رسمى من المحكمة الرياضية الدولية، والذى يفيد بمد أجل الحكم فى قضية المدير الفنى الأسبق للفريق جايمى باتشيكو، حتى يوم 31 يوليو المقبل.

وكان باتشيكو تقدم من قبل بشكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ”فيفا” للحصول على مستحقاته المتأخرة، إضافة إلى قيمة الشرط الجزائى وقيمة باقي عقده مع النادى.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ” فيفا”، بعد ذلك قراراً بإلزام الزمالك بسداد مبلغ 450 ألف يور لصالح المدرب البرتغالي، وهو ما اعترض عليه باتشيكو وتقدم باستئناف للمحكمة الرياضية على الحكم الصادر.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لإنهاء كافة القضايا على النادي في الفترة الحالية بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق عن ٥ مليون دولار.