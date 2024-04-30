عضو مجلس الأهلى: قبل مواجهة الترجى علينا التركيز فى مباريات الدورى

أكد عضو مجلس إدارة الأهلى محمد الغزاوى، على أهمية التركيز وتحقيق الانتصارات فى بطولة الدورى المصرى «دورىNILE»، قبل الاستعداد لنهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى.

وسيلعب فريق النادى الأهلى أمام فريق نادى الترجى التونسى يوم 18 مايو المقبل فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 من نفس الشهر.

وقال الغزاوى في تصريحات مُتلفَزة: «حققنا فوزا مهما أمام مازيمبى الكونغولى في نصف النهائى، نحن نفكر فى كل خطوة على حده، لذا علينا التركيز في مباريات الدورى».

وأضاف: «لدينا الإصرار لتحقيق اللقب الـ 12، ولكن حاليًا التركيز سيكون على مباريات الدوري المتبقية».

وتابع محمد الغزاوى: «الرياضة بشكل عام بدون جماهير ليس لها طعم، وليس في كرة القدم فقط ولكن حتى بألعاب الصالات فهم أهم شىء».

وأنهى عضو مجلس إدارة الأهلى محمد الغزاوى تصريحاته، قائلًا: «جماهير الأهلى تضع ضغط على المنافس بشكل قوى وشاهدنا المدرجات فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، ويجب أن نشيد بالتزام الجماهير في المباراة».