الدراويش يحفز لاعبيه قبل مواجهة الأهلى غدًا فى «دورىNILE»

حفزت إدارة نادى الإسماعيلي لاعبى الدراويش قبل المواجهة المُرتقبة أمام فريق النادى الأهلى في بطولة الدورى المصري الممتاز، «دورىNILE».

ويلعب فريق النادى الأهلى أمام نظيره فريق الإسماعيلي مساء الغد «الأربعاء»، ضمن مباريات الجولة الـ 20 لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى مجلس إدارة الدراويش لاستغلال القسط الأخير من صفقة بيع إياد العسقلانى، مدافع الفريق المنتقل إلى نادي روستوف الروسي.

ومن المقرر أن تدخل خزينة الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، 100 ألف دولار قيمة القسط الأخير من صفقة بيع إياد العسقلانى.

وطالب مدرب الإسماعيلي إيهاب جلال، من اللاعبين بالتركيز جيدًا وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط، ضمن خطة تصحيح مسار الدراويش بجدول الدورى.