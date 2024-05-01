الإسماعيلى والأهلى.. قمة كلاسيكية فى الدورى المصرى على ملعب برج العرب

فى الساعة السابعة من مساء اليوم «الأربعاء»، يواجه فريق النادى الأهلى نظيره فريق الإسماعيلى، على أرضية استاد برج العرب، فى قمة كلاسيكية ينتظر عشاق الدورى المصرى، فى الجولة الـ«20» من الدورى المصرى الممتاز «دورىNILE».

ويدخل الأهلى لقاء الليلة، واضعًا أمامه هدفًا لا بديل عنه ألا وهو تحقيق الفوز على الدراويش، خاصة بعد أن عاد كل لاعبي الفريق الأحمر تقريبًا من الإصابة ويدخل الأهلى اللقاء بالفريق كاملًا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق الفوز بعد تعثره فى آخر لقاء بالدوري الذي كان أمام الزمالك وخسر بنتيجة 2-1.

وكانت قائمة الأهلي والتي شهدت تواجد: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف، محمد هاني، عمر كمال، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول، مروان عطية، إمام عاشور، كوكا، عمرو السولية، أكرم توفيق، حسين الشحات، رضا سليم، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست.

ويأتى فريق النادى الأهلى فى المركز الـ11، من جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة، من 11 مباراة فقط.

ويمتلك الأهلى الأفضلية على الإسماعيلي في تاريخ المواجهات بينهما، ففى السنوات الأخيرة، نجد هيمنة حمراء أمام الدراويش، فيما يأتي الإسماعيلى في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 19 جولة «4 انتصارات، 8 هزائم، 7 تعادلات»، ويريد الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال الفوز في المباراة للابتعاد مبكرًا عن مناطق الهبوط، خصوصًا وأن جميع الفرق قريبة من بعضها في عدد النقاط.

ويعود آخر فوز للإسماعيلي على الأهلي إلى نوفمبر 2010، حين فاز الدراويش (3-1) فىالجولة الـ11 من الدورى الممتاز «2010-2011»، وكان آخر فوز حققه فريق الإسماعيلي كان خلال المباراة التي جمعته بنظيره سموحة وانتهت بنتيجة 2-1 لصالحه قبل أن يتعادل بهدف لمثله أمام مودرن فيوتشر ثم الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام زد إف سى ثم أخيرًا التعادل بهدف لمثله أمام زعيم الثغر.

وسيدير اللقاء تحكيميًا، الحكم أحمد الغندور كحكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه ويوسف البساطي، وطارق مجدي حكم فيديو الـ«VAR».