” الجزار”: العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل رئيس وزراء بيلا روسيا ووفد رجال أعمال لتفقد معالمها

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، استقبلت رومان چولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلا روسيا، الذي وصل في أول زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة وعددًا من المسئولين الحكوميين، إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة بدولة بيلا روسيا، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بمصر، رئيس بعثة الشرف، والسفير سيرجي تيرنتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية، بهدف التعرف على المدينة وتفقد معالمها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الزيارة تأتي في إطار بحث زيادة أطر التعاون بين مصر وجمهورية بيلاروسيا في المجالات كافة، ولا سيما قطاع الصناعة والقطاع العقاري، وغير ذلك من القطاعات الأخرى، مؤكداً الحرص على زيادة الاستثمارات الخارجية بالقطاع العقاري، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجاً متنوعاً عبارة عن أبراج إدارية، وأبراج سكنية، و برج أيقوني، بخلاف الأنشطة الفندقية والتجارية، وغير ذلك.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه تم خلال الجولة بالمنطقة الصعود إلى الدور الرابع والسبعين من البرج الأيقوني، لمشاهدة معالم المدينة من الأعلى، ثم تم تقديم شرح وافٍ لمنطقة الأبراج ومعالم المدينة الأخرى على الطبيعة، وتم الرد على أسئلة واستفسارات الوفد.