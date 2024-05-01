الزمالك يُنهى استعداداته لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى الممتاز

على ملعب حلمى زامورا بميت عُقبة، يختتم فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم «الأربعاء»، وذلك استعدادا لمواجهة البنك الاهلى غدا «الخميس»، ضمن منافسات الجولة الـ«20» من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز «دورىNile»، بعد العودة للدورى عقب الانتهاء من مباراتى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتأهل للمباراة النهائية.

ويختار المدير الفني للزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، قائمة الفريق وتحديد موقف بعض اللاعبين من الانضمام إلى قائمة مباراة الغد أو الاستمرار فى استبعادهم، ومنحهم وقت كاف قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويعود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، كلًا من ناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر، خلال مواجهة البنك الأهلى، بعدما غاب اللاعبون الثلاثة عن مواجهة دريمز الغانى فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، نظرًا لسابق مشاركتهم مع فرقهم فى البطولة الأفريقية.