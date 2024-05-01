تحرك برلماني لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تواجه طلاب الثانوية العامة مع اقتراب الامتحانات

تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئس مجلس الوزراء ووزير التعليم ووزير الكهرباء بشأن حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تواجه طلاب الثانوية العامة مع اقتراب الامتحانات.

وأوضحت عضو مجلس النواب في طلبها بوجود أزمة كبيرة يواجهها طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم الفترة الحالية بسبب عودة انقطاع التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ما يجعل البيئة التعليمية غير جيدة خاصةً في قرى الصعيد التي تشهد انقطاع التيار لفترة تصل إلى 3 ساعات يوميًا.

وأشارت إلى وروود شكاوي الآلاف من المواطنين بسبب عودة انقطاع التيار مرة أخرى، رغم تأكيد الحكومة في السابق أنها تدرس قرار إلغاءه، خاصةً في ظل توافر الدولار، موكده علي انه لم يكن انقطاع التيار الكهربائي يوميا أكثر من ساعتين هو الحل الأمثل لحل مشكلة الطاقة الكهربائية، كما أن عدم اتخاذ قرار واضح في إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية أثناء امتحانات الثانوية العامة وعدم التنسيق مع وزارة التعليم لإعلان بيان مشترك في الموضوع الذي يمس كل البيوت المصرية هو هروب من حل الأزمة.

وطالبت عضو مجلس النواب وزارة التربية والتعليم التنسيق مع وزارة الكهرباء لحل أزمة انقطاع الكهرباء أثناء المذاكرة مع اقتراب الامتحانات وإعلان جداول الثانوية العامة.