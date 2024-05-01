قبل القمة الكلاسيكية بين الأحمر والدراويش.. كولر يطالب لاعبيه بالفوز

أوصى مدرب فريق النادى الأهلى مارسيل كولر، اللاعبين بضرورة حصد نقاط مباراة الإسماعيلي اليوم، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز، وإيقاف مسلسل نزيف النقاط في بطولة الدوري، بعد الخسارة من الزمالك وقبلها التعادل مع إنبي بنتيجة 2-2 والهزيمة من البنك الأهلي برباعية مقابل ثلاثية.

وأشارت تقارير إعلامية، أن مدرب النادى الأهلى مارسيل كولر، قد أبلغ اللاعبين بضرورة التركيز الشديد وعدم الاستهانة بقدرات الإسماعيلى، وضرورة الفوز اليوم وعدم تكرار سيناريو مباراة الزمالك التى خسرها الفريق بهدفين لهدف.

وشددت التقارير على أن مارسيل كولر، أكد للاعبى الأهلى أن المباريات الأربعة المقبلة فى الدورى، هى مباريات كؤوس والانتصار بها أمر مهم للغاية فى مشوار الفريق بالدورى، وذلك قبل خوض ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا ضد الترجى الرياضى التونسى.

ويأتى النادى الأهلى فى المركز الحادى عشر، فى ترتيب الدورى المصرى برصيد 21 نقطة من 11 لقاء، بينما الإسماعيلى فى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.