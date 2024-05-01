نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد.. غدًا

يترأس اعبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، غدًا الخميس الموافق 2 مايو، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، والتي تعقدها النقابة العامة للمحامين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي، ويجب الالتزام بالزي الرسمي، بدلة كاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

وتعقد الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسمائهم مدرجة في الكشف المرفق، من جموع النقابات الفرعية.

يذكر أن جلسة حلف اليمين تم تأجيلها يوم واحدا عن وعدها الاصلى اليوم الاربعاء الاول من مايو الى غدا الخميس ، ويقع نادي المحامين النهري على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول (حلوان المرج ـ الجديدة).