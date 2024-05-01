تعرف على موعد سفر الأهلى إلى تونس لمواجهة الترجى فى نهائى أبطال إفريقيا

استقر مسئولو النادى الأهلى على موعد سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأحمر إلى تونس، وذلك من أجل مواجهة فريق نادى الترجى التونسى يوم 18 مايو الجارى، فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا في نسخته الحالية 2023 / 2024.

وستتوجه بعثة فريق النادى الأهلى إلى تونس يوم 15 مايو الجارى، أى قبل المباراة بثلاثة أيام، وذلك من أجل التأقلم على الأجواء فى تونس، والتحضير الجيد لمباراة ذهاب نهائي إفريقيا.

وكان النادى الأهلى، قد تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف نظيفة فى مجموع مباراتى نصف النهائي، فيما صعد فريق الترجى التونسى إلى النهائى الإفريقى بعد الفوز على صن داونز بهدفين نظيفين، في مجموع مباراتى نصف النهائى.

ويلعب الأهلى مع الترجى التونسى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا يوم 25 أبريل الجارى على استاد القاهرة، فى مباراة حسم اللقب الإفريقى، حيث يرغب فى تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة رادس فى الذهاب قبل أن يحسم اللقب الثانى عشر فى تاريخه من استاد القاهرة.