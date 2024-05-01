الزمالك يفتقد خدمات 6 من لاعبيه أمام البنك الأهلى

يفتقد فريق نادى الزمالك، لجهود 6 لاعبين فى مواجهة البنك الأهلى، والمقرر لها غدًا «الخميس»، ضمن منافسات الجولة الـ«20» من بطولة الدورى المصرى.

ويغيب عن مباراة الزمالك والبنك الأهلى، غدًا «الخميس»، كلا من محمود عبد الرازق «شيكابالا» لإصابته بتمزق في العضلة الأمامية، فيما يغيب اللاعب محمود حمدى الونش نتيجة إصابته بقطع فى الرباط الصليبي ومحمد عبد الشافى لنفس الإصابة، بالإضافة للثنائى، السنغالى إبراهيما نداى ومحمد صبحى، ويعانيان من تمزق في العضلة الضامة ومحمد أشرف روقا من إصابة في العضلة الخلفية التى سوف تبعدهم عن الزمالك أمام البنك الأهلى غدا.

ويأتى فريق نادى الزمالك فى المركز الثانى عشر برصيد 21 نقطة، بعد أن لعب 13 مباراة، فيما يأتى فريق البنك الأهلى فى المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من 19 لقاء.

وكان نادي الزمالك، قد تأهل إلى نهائى بطولة الكونفدرالية، بالفوز على دريمز الغانى بثلاثية نظيفة، يوم الأحد الماضى.