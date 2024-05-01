تكهنات بنقل نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى خارج تونس

أصبحت مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ونادى الترجى التونسى، فى نهائى دوري أبطال إفريقيا، مهددة بالنقل إلى خارج تونس، بقرار من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«كاف»، قد حدد يوم 18 مايو الجارى، موعدًا لذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى في رادس بتونس، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 مايو على استاد القاهرة الدولى.

وبحسب ما نشرته تقارير صحفية تونسية، فإن الاتحاد التونسى تعرض لعقوبات صارمة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك لعدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وكانت تونس، قد تعرضت لعقوبات صارمة أبرزها الحرمان من استضافة الأحداث الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية، بالإضافة إلى عدم رفع العلم التونسى فى دورتى الألعاب الأولمبية والبارالمبية، ما يعنى نقل مباراة فريقا الأهلى والترجى التونسى فى لقاء الذهاب خارج ملعب رادس فى تونس، وسط ترقب من النادى الأهلى بقرار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم حول مكان إقامة المباراة فور خروج القرار بشكل رسمى.