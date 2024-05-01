طلب برلماني حول بيانات وزارة البترول المتضاربة بشأن التعدين والذهب في مصر

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزير البترول ورئيس هيئة الثروة المعدنية ورئيس شركة شلاتين، بشأن البيانات المتضاربة التي تصدرها وزارة البترول بخصوص عمليات التعدين وإنتاج الذهب في مصر.

وأضاف الجبلاوي خلال طلب الإحاطة: أن هناك شركات لم تظهر أي تقدم ملموس على مدار سنوات عديدة رغم ذلك لا تزال هذه الشركات تحتفظ بحقوق استغلال مناطق الامتيار التي تم منحها لها، موضحًا أن هذا الوضع يثير الشكوك حول اماكنية قيام اشخاص بالتنقيب غير الشرعي عن الذهب في هذه المناطق ومن ثم تهريب الذهب الي السودان دون ان تستفيد مصر من ذلك.

وفيما يخص منجم ايقات للذهب أوضح طلب الإحاطة؛ أنه تم الإعلان عن اكتشاف تجاري لخام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة ايقات ضمن امتياز جبل ايقات بمساحة 176 كيلو متر مربع في تاريخ 29 يوليو 2020 بنسبة استخلاص تصل الى 95% ، مشيرا الى ان الانتاج الفعلي للذهب بدأ في مارس 2023 باجمالي احتياطي يقدر ب 1.2 مليون اوقية من الذهب، متسائلًا: ما هو حجم الإنتاج الفعلي من المنجم حتى الآن؟ وما هي التحديات التي يواجهها المنجم؟ وما الأسس التي منحت على أثرها الامتياز للشركة؟ بالرغم من عدم وجود خبرات سابقة لشركة، قائلًا: هذه الاسئلة مطروحة بحثا عن إيضاحات فقط دون إطلاق اتهامات.