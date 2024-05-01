نقيب المحامين يجتمع برئيس محكمة استئناف المنصورة ويصدران بيانًا بانتهاء الأزمة   

عقد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا مع المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، و المستشار بهاء المري ـ رئيس محكمة الجنايات المستأنفة بالمنصورة وأعضاء دائرته، والمستشار رئيس المكتب الفني، بحضور نقيب محامي جنوب الدقهلية، وعددًا من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقابة جنوب الدقهلية.

وشهد اللقاء استعراض الحاضرون للأزمة العابرة التي نشبت أمام الدائرة الأولى جنايات مستأنف المنصورة، كما ناقشوا عددًا من المشكلات الحالية التي يتعرض لها المحامون بالمنصورة أثناء وبسبب مباشرة عملهم، ومنها؛ القرارات الخاصة بالاطلاع على أجندات الجلسات، والقرارات الخاصة بالرسوم، ومعوقات الحصول على الصور الرسمية للأحكام، وغيرها من المشكلات والتي وعد المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة بالعدول عن بعضها ومراجعة البعض الآخر والنظر فيها.

وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان مشترك وتم توقيع البيان من جميع الحضور، يؤكد أن المحاماة طرف أصيل فى تحقيق العدالة ولها كل الاحترام والتقدير ، فلها رسالة رفيعة الشأن وسامية وتنال كل التقدير من كافة المؤسسات القضائية وأنه سيتم توفير كافة السبل لتعزيز الحوار والعلاقات بين نقابة المحامين والمؤسسات القضائية .